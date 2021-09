Garfagnana : lettere alla gazzetta



Lupo attacca a Magnano e sbrana una capretta

domenica, 26 settembre 2021, 16:25

di pierluigi lemmi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un pensionato che ha subìto, l'altra notte, l'attacco di un lupo al proprio piccolo allevamento amatoriale di capre:

Sono un pensionato di Villa Collemandina. Nella frazione di Magnano ho un appezzamento di terreno molto piccolo e per non abbandonarlo ai rovi allevo alcune capre.

Stamattina ho trovato, all interno del recinto alto due metri vicini alla strada che porta a Corfino, una capretta completamente sventrata e le altre terrorizzate che sembrava mi chiedessero aiuto.

Breve commento di Aldo Grandi: caro signor Lemmi non possiamo che manifestarle tutta la nostra comprensione, ma, in questo caso, il lupo ha fatto... il lupo. In fondo è sempre stato così nel corso dei secoli. E a pensarci bene siamo noi che rubiamo spazi sempre più ampi ai lupi, non loro che vengono a rubarli a noi.