Garfagnana



‘Melaverde’ in Garfagnana per raccontare bellezze e sapori

venerdì, 24 settembre 2021, 09:45

Sarà un pranzo domenicale in buona parte dedicato alla Garfagnana quello di domenica prossima in onda alle ore 11:55 su Melaverde, trasmissione di grande audience di Canale 5. Il conduttore Vincenzo Venuto porterà i telespettatori alla scoperta degli angoli più suggestivi della Garfagnana. Durante la puntata si parlerà dei parchi naturalistici, dell’importante patrimonio di laghi e vie blu e delle attrazioni storico-artistiche che costellano i borghi; attenzione particolare verrà posta sulle numerose eccellenze enogastronomiche. La troupe di Melaverde, infatti, ha visitato direttamente sul territorio alcuni operatori della filiera gastronomica e turistica, veri e propri custodi delle radici e delle tradizioni. Le registrazioni della puntata sono state l’occasione per conoscere la Garfagnana in tutti i suoi aspetti, per questo l’appuntamento di domenica è il primo di altri racconti in uscita prossimamente su Melaverde.

L’Unione dei Comuni della Garfagnana, in coordinamento con gli operatori turistici ed economici del territorio, è sempre attiva nell’accogliere e coordinare le iniziative e i media che intendono visitare e promuovere il territorio.

Autunno slow in Garfagnana

La trasmissione andrà in onda a pochi giorni dal solstizio d’autunno, un momento magico per vivere la Garfagnana, quando il fallfoliage riempie la montagna di mille colori, regalando ad ogni passeggiata un fascino irripetibile. L’autunno è anche la stagione della raccolta delle castagne, dei funghi e dunque dei sapori più autentici grazie alle numerose feste e manifestazione gastronomiche che animano i borghi della montagna garfagnina. Per conoscere gli eventi è possibile consultare il sito: www.turismo.garfagnana.eu