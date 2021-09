Museo etnografico di San Pellegrino in Alpe: prorogata apertura fino al 26 settembre

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 15 settembre 2021, 10:47

In provincia di Lucca, oggi (15 settembre), si contano 16 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Fosciandora, 1 San Romano in Garfagnana, 1 Minucciano, 4 Barga

martedì, 14 settembre 2021, 18:19

Il gruppo comunale di minoranza "Alternativa e Costituzione per Fosciandora", a seguito della riapertura del dibattito sulla stampa in merito alle fusioni tra comuni in Garfagnana, ci tiene a ribaldire il proprio parere contrario

martedì, 14 settembre 2021, 16:54

In occasione della riapertura delle scuole, domani 15 settembre, entrerà in servizio sui binari della Toscana un nuovo treno Rock. Si tratta del 10mo treno dei 29 Rock destinati alla Regione

martedì, 14 settembre 2021, 16:13

Si è svolta, nei giorni scorsi, una riunione della conferenza provinciale permanente, coordinata dal prefetto Francesco Esposito, per definire il piano di trasporto in vista dell'inizio dell'anno scolastico

martedì, 14 settembre 2021, 15:11

25 nuovi casi positivi (da martedì 7 a lunedì 13 settembre) di cui 7 (pari al 28%) hanno meno di 35 anni. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 25.998 prime dosi e 24.991 cicli completi

martedì, 14 settembre 2021, 15:06

Il comune di Pieve Fosciana ha approvato un bando per il rimborso del 35 per cento della Tari per l’anno 2021 per tutte le attività commerciali, artigianali, industriali e studi professionali legato agli effetti economici del periodo Covid-19