Nuova allerta arancio per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 18 settembre 2021, 12:07

In provincia di Lucca, oggi (18 settembre), si contano 33 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Barga, 1 Pescaglia

sabato, 18 settembre 2021, 10:33

L'Associazione Parchi Permanenti Italiani scrive a Gelmini, Fedriga e a tutti i presidenti delle regioni per i ritardi e le sperequazioni nella gestione dei 20 milioni di ristori che, seppur stanziati, non sono stati ancora erogati

venerdì, 17 settembre 2021, 12:24

Tra guide, pubblicazioni vecchie e nuove, testi scientifici e divulgativi, l'online store del Parco delle Apuane è ricco di materiale per approfondire la vita passata e presente dell'area protetta

venerdì, 17 settembre 2021, 11:21

In provincia di Lucca, oggi (17 settembre), si contano 29 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Fosciandora, 3 Castiglione di Garfagnana, 1 San Romano in Garfagnana, 1 Pieve Fosciana, 2 Coreglia Antelminelli, 3 Barga, 1 Gallicano, 1 Borgo a Mozzano

giovedì, 16 settembre 2021, 22:01

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d'emergenza, il green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani

giovedì, 16 settembre 2021, 18:21

Si è chiusa domenica scorsa la mostra fotografica “La via dei Tesori” che, per il secondo anno consecutivo, ha coinvolto in maniera “diffusa” le chiede del comune di Castiglione di Garfagnana