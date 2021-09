Garfagnana



Operaio ucciso da una lastra di marmo: proclamato sciopero

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:16

Un uomo di 54 anni, Andrea Bascherini di Seravezza, è morto questa mattina a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda, la 2 P Trading Srl, sulla via Aurelia a Pietrasanta. Sul posto l'automedica nord e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), oltre alle forze dell'ordine.



Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio l'operaio stava scaricando un carrello di lastre di marmo quando, all'improvviso, hanno ceduto travolgendolo e uccidendolo sul colpo. Aveva una moglie ed una figlia.

FenealUil - FilcaCisl - FilleaCgil Lucca e Massa Carrara, a seguito di quanto accaduto, hanno proclamato per domani (9 settembre) otto ore di sciopero nel distretto marmo apuoversiliese.

"Purtroppo - esordiscono i sindacati - l'escalation degli infortuni gravi successi nelle cave a Carrara la scorsa settimana è culminata con un infortunio mortale in un piazzale di marmo in Versilia".

"Non è possibile andare avanti così! - tuonano le sigle - È giusto fermarsi tutti e riflettere. Trovare la forza di continuare a lavorare come se nulla fosse successo non è possibile. Per questo domani giovedì 9 settembre proclamiamo 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo apuoversiliese".

"Dopo un periodo positivo la situazione degli infortuni nel settore sta di nuovo precipitando, sicuramente stiamo di nuovo tutti sbagliando qualcosa. Noi vediamo troppi lavoratori fare 2/3 cose contemporaneamente e nei piazzali troppi operai a movimentare carichi pericolosi da soli".



Secondo le OOSS è necessario vederci in faccia urgentemente tra datori di lavoro, lavoratori, sindacati, istituzioni e Ausl per trovare soluzioni.