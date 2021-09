Garfagnana



Parte il nuovo ciclo di incontri dei "Giovedì al Museo"

lunedì, 27 settembre 2021, 15:31

Parte ufficialmente il 30 settembre alle ore 21 il nuovo ciclo di incontri dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, con l’appuntamento La Via del Volto Santo: passato, presente, futuro, a cura dell’Architetto Pietro Luigi Biagioni. L’evento, fruibile in modalità online, è gratuito con obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/museo-ottobre.

L'Architetto Biagioni racconterà la storia della Via del Volto Santo per quanto riguarda il versante della Valle del Serchio, le sue origini e il suo sviluppo dal Medioevo in avanti fino ad arrivare al presente, illustrando l'itinerario attuale e le varie tappe, nonché le proposte per il suo sviluppo futuro.

Pietro Luigi Biagioni, architetto, ha diretto per 15 anni il Museo etnografico provinciale di San Pellegrino in Alpe. E’ stato fra i promotori della nascita della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana di cui ha assunto nel 2006 la direzione. Ha allestito il museo Paolo Cresci nei locali di Palazzo Ducale di Lucca. Opera nel settore del restauro dei beni culturali e della progettazione di musei e mostre. E’ autore di saggi su argomenti di storia locale e sulla storia dell’emigrazione. Ricopre inoltre il ruolo di coordinatore del Sistema museale della Provincia di Lucca cui aderiscono 27 musei del territorio, fra cui il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico.