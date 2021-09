Garfagnana



Pellegrino francese si perde sul sentiero Isola Santa-Vergemoli

sabato, 11 settembre 2021, 08:21

La stazione di Lucca del soccorso alpino è stata informata dai vigili del fuoco, alle 18.10 di ieri sera, per segnalare una persona che aveva perso l’orientamento mentre si trovava sul sentiero 138 che da Isola Santa porta a Vergemoli.



Da una prima ricostruzione la persona affermava (erroneamente) di trovarsi vicino a Vergemoli e le ricerche erano in atto già da un’ora. Alle 18.18 la centrale 118 ha attivato il soccorso alpino.



L’uomo, un pellegrino di origine francese, è stato contattato tramite messaggi ma non è riuscito a fornire le proprie coordinate.



La squadra dei soccorritori alpini ha percorso il sentiero 138 scendendo dal Piglionico e attorno alle 20,30 è riuscita a stabilire un contatto vocale.



I tecnici alle ore 20,55 sono riusciti a raggiungere l’uomo, che si trovava fuori sentiero al di là del canale delle Verghe. L’escursionista è stato quindi accompagnato a Vergemoli dove è ospite presso la parrocchia.