"Per la via": la nuova mostra fotografica di Tommaso Teora

venerdì, 10 settembre 2021, 13:08

di andrea cosimini

Tommaso Teora torna con una nuova mostra fotografica nel capoluogo garfagnino. Da venerdì 10 a domenica 26 settembre sarà infatti possibile visitare, in sala "L. Suffredini" a Castelnuovo di Garfagnana, la sua ultima esposizione "Per la via".



Uno spaccato della vita garfagnina per immagini, pescate ancora una volta dal cospicuo archivio del fotografo castelnuovese che non smette mai di stupire. I due terzi degli scatti in mostra sono tratti da diapositiva e pellicola, risalgono quindi agli anni '90 e rappresentano dei veri e propri documenti del passato. A questi, si affiancano quelli più recenti, fatti in digitale, che immortalano lo stesso sentimento di lavoro, fatica e povertà economica che, oggi come allora, si legge sui volti e sulla postura delle generazioni anziane.



Protagoniste delle foto persone incontrate per strada, per i campi o nei pressi dei paesi, dove anche lo sfondo sembra raccontarci di un paesaggio che, nonostante la frenetica urbanizzazione, è rimasto alla fine fedele a se stesso.



La mostra è aperta al pubblico con i seguenti orari: 10.30-12.30 e 15.30-19. L'ingresso è libero, obbligatorio il 'Green pass'.