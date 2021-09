Garfagnana



Pieve e Pontecosi: illuminati i passaggi pedonali

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:56

Finalmente ieri sera, dopo che erano state ripristinate le strisce pedonali, si sono illuminati i fari e i cartelloni segnaletici dei passaggi pedonali nelle vie provinciali di Pieve e Pontecosi. Una meraviglia a vedersi ma soprattutto molta più sicurezza per chi transita con un mezzo e soprattutto per i pedoni che si apprestano ad attraversare la strada.

Fari a basso consumo energetico ma potenti che rendono ben visibile l’area ben oltre le strisce pedonali. Dice il sindaco Francesco Angelini: “Da anni stiamo studiando la soluzione per rendere più sicuro quel tratto di strada, per i pievarini chiamato affettuosamente ‘Scurcion’, e che in passato è stato teatro di molti incidenti anche mortali. Le soluzioni susseguivano ma non risolvevano completamente il problema. Anche l’installazione di otto lanterne semaforiche non sarebbero state sufficienti. Allora decidemmo di fare i marciapiedi e sono ancora programmati altri e l’illuminazione direzionata sui passaggi pedonali. Tutto questo fu commissionato lo scorso anno solo ieri sera abbiamo potuto apprezzare l’accresciuta sicurezza della zona”.

Nei prossimi giorni la ditta che si è aggiudicata il bando inizierà i lavori per realizzare il marciapiede dalla ‘Croce’ al ‘Murazzio’ e dal ‘Riolo’ alla ‘Erco’.