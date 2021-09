Garfagnana



Pieve Fosciana e Piazza al Serchio al voto: tutti i nomi dei candidati

lunedì, 6 settembre 2021, 18:20

di simone pierotti

Scaduti i termini per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, abbiamo il quadro completo con i nomi dei candidati che si sfideranno i prossimi 3 e 4 ottobre. In Garfagnana sono due i comuni interessati al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Noti da tempo i nomi dei candidati a sindaco a Pieve Fosciana, con il primo cittadino uscente Francesco Angelini a caccia del terzo mandato, contro Iolanda Turriani, ex dipendente dell’Unione dei Comuni, impegnata nel mondo del volontariato ed un passato tra i banchi dell’amministrazione. Si è atteso fino all’ultimo, invece, a Piazza al Serchio: non tanto per la ricandidatura di Andrea Carrari per il secondo mandato di sindaco, ma per la presenza o meno della lista di opposizione.



PIAZZA AL SERCHIO

Alla fine, nessuna lista presentata, nessuno sfidante a Carrari. Niente di niente, nemmeno una spiegazione a cittadini e stampa per un episodio che rappresenta, a nostro avviso, una sconfitta per il sistema democratico fatto di maggioranza ed opposizione. Andrea Carrari correrà a capo della lista “Un futuro per Piazza al Serchio” con l’obiettivo di raggiungere il quorum di partecipazione al voto.



La lista dei nomi ricalca la precedente giunta, con i sette consiglieri comunali uscenti e due novità. Ecco i nomi: Luca Cardosi (vice sindaco), Valeria Bertei (assessore), Marco Bertoni, Claudia Corsi, Giulia Pierami, Fabio Cacciaguerra, Roberta Tonini, Stefano Bertolini (nuovo) e Simone Barbieri (nuovo).



PIEVE FOSCIANA

Per Pieve Fosciana si sfideranno la lista “Unione Democratica” di Francesco Angelini e la lista “Per la Pieve e le sue frazioni” di Iolanda Turriani.

“Unione Democratica”: Bertolucci Claudio, Angelini Luciano, Bechelli Andrea, Bertoncini Bruno, Manetti Valentina (nuovo), Grilli Cristina (nuovo), Angelini Stefano; Bertolini Angelo, Biagioni Serena (nuovo), FioriAnnarita.

“Per la Pieve e le sue frazioni”: Turriani Mario, Baiocchi Nicola, Cavilli Rolando, Fasano Daniele, Filippi Alessandro, Malizia Vincenzo, Pioli Andrea, Simone Simonini