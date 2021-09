Garfagnana



Quattro strade chiuse: il bilancio del maltempo

domenica, 26 settembre 2021, 19:46

Ecco l'elenco delle strade interrotte, quelle già riaperte e quelle dove si sono verificate cadute di piante ma non è stata interrotta la circolazione. Le interruzioni sono state causate dalla caduta di alberi sulla sede stradale e sono in corso i lavori da parte della provincia per rendere tutte le strade nuovamente transitabili nel tempo più breve possibile.

A causa dell'ondata di maltempo che ha colpito questo pomeriggio il nostro territorio, la protezione civile provinciale è al lavoro per rendere transitabile tutta la rete stradale di sua pertinenza.



La caduta di piante, infatti, ha interrotto la circolazione su alcune viabilità.



Risultano al momento chiuse:



Sp 48 di Villa Collemandina e Corfino

Sp 56 Valfegana e Tereglio

Sp 55 di Boveglio

Sp 38 di Coreglia



Sono in corso i lavori di rimozione delle piante cadute al fine di rendere nuovamente transitabili queste strade nei tempi più brevi possibili.



Sono, intanto, già terminati i lavori di ripristino della viabilità sulle strade che sono, quindi, aperte:



Sp 41 di Molazzana

Sp 43 di Monteperpoli

Sp 10 di Arni Iacco e Ruosina (senso unico alternato)

Sp 37 di Fabbriche di Vergemoli, grazie alla fattiva collaborazione del Comune

Sottoferrovia di viale Europa a Marlia (Capannori)

Sp 20 Calavorno-Campia in località Piano di Gioviano



Infine è in via di valutazione o sono in corso le opere di bonifica, ma senza interruzione stradale su:



Sp 37 di Fabbriche di Vergemoli

Sp 50 di Vagli

Sr 445 della Garfagnana all'altezza di Fornaci di Barga

Sp 69 Castelnuovo-Careggine all'altezza di Colle

Sp 9 di Marina all'altezza di Valventosa

Sp 1 Lucca-Camaiore in località Montemagno