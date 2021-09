Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Riflettori accesi sul progetto "Una casa a un euro"

martedì, 21 settembre 2021, 21:45

di daniele venturini

Grande successo per il progetto "Una casa a un euro" a Fabbriche di Vergemoli. Il sindaco Michele Giannini e l'architetto Alberto Da Lio, ieri, hanno partecipato alla trasmissione Agorà Extra, su RAI tre.



Durante l'intervista, il primo cittadino si è detto molto soddisfatto della pubblicità che il suo comune ha riportato. "Già a trasmissione in corso - ha riferito infatti Giannini -, sono giunte molte telefonate di persone interessate all'acquisto di case".



Nella trasmissione si è parlato anche della Toscana, della lucchesia e di Fabbriche di Vergemoli. "Questa pubblicità - ha affermato il sindaco - è molto importante perché ci permette di farci conoscere in tutta Italia e anche all'estero. Questo progetto porterà turismo, ma soprattutto riporterà a nuova vita borghi che negli anni si erano spopolati".



Giannini ha concluso il suo intervento assicurando che tra un anno e mezzo si potranno vedere i frutti di questo importante progetto.