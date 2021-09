Settembre e ottobre nel Parco Apuane: ancora tanti appuntamenti

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 1 settembre 2021, 12:46

Sabato 4 e domenica 5 settembre si terrà la seconda edizione della Fly Therapy, dedicata a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo

mercoledì, 1 settembre 2021, 11:23

In provincia di Lucca, oggi (1 settembre), si contano 53 nuovi casi di Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Coreglia Antelminelli, 3 Barga

martedì, 31 agosto 2021, 13:46

39 nuovi casi positivi (da martedì 24 a lunedì 30 agosto) di cui 17 (pari al 44%) hanno meno di 35 anni

martedì, 31 agosto 2021, 12:10

GAIA S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua in garfagnana e media valle, precisamente nei comuni di Barga, Castiglione, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Molazzana, Sillano

martedì, 31 agosto 2021, 11:03

In provincia di Lucca, oggi (30 agosto), si registrano 24 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio un solo nuovo caso: a Barga

lunedì, 30 agosto 2021, 16:16

Inaugurato sabato (28 agosto), in via della Stazione a Camporgiano, nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni di vita della Fondazione della Misericordia, il nuovo edificio che costituirà la nuova base logistica per le attività della protezione civile