Garfagnana



Si chiude con un grande successo la rassegna “La via dei tesori”

giovedì, 16 settembre 2021, 18:21

Si è chiusa domenica scorsa la mostra fotografica “La via dei Tesori” che, per il secondo anno consecutivo, ha coinvolto in maniera “diffusa” le chiede del comune di Castiglione di Garfagnana. L’edizione 2021 ha visto coinvolte praticamente tutte le chiese del territorio, a differenza dello scorso anno quando erano soltanto quattro.

Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione che ha voluto valorizzare il lavoro e la passione dei fotografi del territorio e dare la possibilità a tutti di visitare piccoli gioielli come le chiese locali, chiuse per gran parte dell’anno.

“La mostra è stata un successo – commenta con soddisfazione il consigliere delegato alla cultura Roberto Tamagnini - si può migliorare sicuramente, ma è stato un lavoro apprezzato non solo dalla cittadinanza ma anche dai molti turisti. Ci sono state anche alcune polemiche, c’è chi preferirebbe vedere le chiese chiuse e reputa “blasfemo” mettere fotografie all’interno di esse, è giusto anche pensarla diversamente”.

“Ringraziamo il parroco per la disponibilità, le persone che si sono prese in carico l’apertura e la chiusura delle chiese, ringraziamo l’amico Abramo Rossi per il bellissimo servizio e naturalmente un grazie particolare va ai fotografi per il loro lavori e per la loro disponibilità, grazie. Ci auguriamo di poter portare avanti questo progetto anche in futuro, crediamo sia importante far dialogare L’arte e permettere a tutti: turisti e non, di visitare il nostro patrimonio e far conoscere bravissimi artisti che con i loro scatti ci regalano emozioni”.

A seguire da vicino il progetto, oltre a Tamagnini, anche gli altri consiglieri comunali Pamela Rossi e Agnese Ugolini.