Garfagnana : pieve fosciana



Sopralluogo con il candidato sindaco Iolanda Turriani alle terme

giovedì, 2 settembre 2021, 12:34

Il candidato sindaco di Pieve Fosciana, Iolanda Turriani, ha effettuato un sopralluogo al sito termale accompagnata dal consigliere provinciale Ilaria Benigni e dal commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani.



“Questo luogo - scrive Turriani -, caro a tutta la nostra comunità, rappresenta l’immobilismo delle amministrazioni comunali che si sono avvicendate in questi anni. C’è bisogno di un cambio di passo radicale e mettere a sistema le bellezze che offre il nostro territorio. La Garfagnana attrae un significativo flusso di turisti che cercano luoghi e bellezze caratteristiche di una terra unica al mondo. La nostra sorgente termale ha tutte le opportunità per diventare un punto di riferimento in questo percorso di valorizzazione della nostra realtà creando anche un indotto per le attività commerciali del comune. Dobbiamo trasformare in ricchezza ciò che adesso è solo un cumulo di macerie e di incuria che grava sulle casse comunali con un debito che ci portiamo dietro da anni e che rivendico con orgoglio di non aver contribuito a creare. Per questo, da sindaco, anche con l’aiuto degli enti superiori, restituire alla comunità questo bellissimo luogo oggi abbandonato sarà una delle mie priorità.”