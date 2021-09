Garfagnana



Successo della serata di fine estate a Camporgiano

lunedì, 20 settembre 2021, 09:58

E’ iniziato con “Sì, viaggiare“ il concerto che alcuni componenti della Rock Opera hanno tenuto in piazza san Giacomo a Camporgiano, sabato 18 in ricordo dell’indimenticabile Lucio Battisti. Una splendida esibizione, come se ne ascoltano poche, che è proseguita con “ I giardini di marzo” , “ Il mio canto libero” , “ Pensieri e parole “ per concludersi poi con “ E penso a te “, “ Acqua azzurra, acqua chiara “ e “ La canzone del sole “. Un fiume di “ Emozioni” tanto per rendere bene l’idea.



Le numerose persone presenti, malgrado siano dovute rimanere in piedi, hanno apprezzato molto ogni esibizione sottolineandola con calorosi applausi , cantando i pezzi più conosciuti e mostrando allegria e spensieratezza ma tradendo, spesso , con la voce e con gli occhi, gli intensi ricordi che tali canzoni suscitavano in loro. Del resto la band era di tutto rispetto, composta come si è detto, da componenti che fanno parte della Rock Opera e che hanno portato in scena per parecchi anni un gigante fra i musical qual è“ Jesus Christ Superstar “ di Lloid Webber. Sono Susanna Pellegrini , voce, Matteo Giusti , voce, Terry Horn , voce e chitarra, e Simone Giusti alla tastiera.



Spendida serata anche perché , verso la fine di questo concerto, Therry Horn, ha dedicato a Camporgiano, suo paese di origine, uno dei più famosi pezzi di Giuda dal musical di cui abbiamo detto prima, dimostrando una notevole vocalità tenorile con tratti struggenti e al tempo stesso tragici che rendono bene la psicologia di questo personaggio.



Un successo quindi, un grande successo da ripetere magari durante la prossima estate sempre in una cornice pertetta quale è la piazza san Giacomo sovrastata dal Torrione principale della Rocca estense.



Un ringraziamento particolare a Graziano Satti, presidente della Pro Loco, a Riccardo Fabbri, vice presidente dei “Contafole” per l’intuizione avuta ed alla Anmministrazione Comunale di Camporgiano da sempre patrocinatrice di tutte le manifestazioni.