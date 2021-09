Garfagnana



Uil Fpl: "L'Asl stoppa i contratti interinali, un'altra batosta sul personale"

giovedì, 30 settembre 2021, 13:43

Arriva un'altra batosta sul personale da parte dell'azienda sanitaria Usl Toscana Nord ovest che blocca i rinnovi dei contratti interinali per il personale tecnico di radiologia.



"Una scelta che mette in crisi la gestione del lavoro soprattutto nelle aree periferiche – incalza il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani – dove i numeri sono già ridotti all'osso. Un esempio su tutti riguarda la Garfagnana che era già in estrema sofferenza. L'azienda ha deciso di non rinnovare i contratti in somministrazione lavoro (Interinale) ai tecnici di radiologia. In Garfagnana dovrebbero essere 13 i tecnici in condizioni di pieno organico, poi ridotte a 9 a causa dei precedenti tagli. Ora la dirigenza dell'Usl Toscana Nord Ovest ha deciso di non rinnovare l'unico contratto interinale a Castelnuovo il che significa che a coprire tutti i servizi ci sono solo 8 tecnici di radiologia e un coordinatore del servizio. Una carenza che porta enormi disagi al personale e a cascata sui cittadini".



La coperta per organizzare i servizi è corta e dovunque la si tiri qualcuno resta scoperto. "Non sappiamo neppure come sarà garantita la reperibilità su Barga – prosegue Casciani -, inoltre abbiamo la risonanza magnetica che è chiusa da tempo. Poi bisogna coprire la sala operatoria, la Tac e la radiologia tradizionale. Per fare tutto questo servirà un sovraccarico di turni a tutto discapito della salute dei lavoratori. Un enorme problema organizzativo".



Tagli e blocchi che si sommano in una fase critica in cui la pandemia non è ancora del tutto superata. "Il blocco delle assunzioni della Regione poi non è una disposizione di legge e laddove la direzione ravvede una effettiva necessità può assumere. Lo testimonia che sempre in Toscana in questo momento in altre Asl si sta attingendo dalla graduatoria di concorso a tempo indeterminato per tecnico di radiologia fatta di recente. Perché nella Usl nord ovest no? E' chiaro che se oltre a non assumere ci si mette anche lo stop alle proroghe dei contratti interinali si rischia di mettere ulteriormente in crisi un servizio. Se la scelta come è stata fatta in altre zone è quella di aprirsi al privato convenzionato lo si dica".