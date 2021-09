Un nuovo treno per la riapertura delle scuole

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 14 settembre 2021, 18:19

Il gruppo comunale di minoranza "Alternativa e Costituzione per Fosciandora", a seguito della riapertura del dibattito sulla stampa in merito alle fusioni tra comuni in Garfagnana, ci tiene a ribaldire il proprio parere contrario

martedì, 14 settembre 2021, 16:13

Si è svolta, nei giorni scorsi, una riunione della conferenza provinciale permanente, coordinata dal prefetto Francesco Esposito, per definire il piano di trasporto in vista dell'inizio dell'anno scolastico

martedì, 14 settembre 2021, 15:11

25 nuovi casi positivi (da martedì 7 a lunedì 13 settembre) di cui 7 (pari al 28%) hanno meno di 35 anni. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 25.998 prime dosi e 24.991 cicli completi

martedì, 14 settembre 2021, 15:06

Il comune di Pieve Fosciana ha approvato un bando per il rimborso del 35 per cento della Tari per l’anno 2021 per tutte le attività commerciali, artigianali, industriali e studi professionali legato agli effetti economici del periodo Covid-19

martedì, 14 settembre 2021, 12:15

In provincia di Lucca, oggi (14 settembre), si registrano 29 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Castiglione di Garfagnana, 1 Pescaglia, 1 Bagni di Lucca, 1 Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 14 settembre 2021, 11:24

Con una sobria cerimonia svoltasi presso la caserma “Giacomo Puccini”, sede del comando provinciale di Lucca, presieduta dal comandante regionale Toscana, generale di divisione Bruno Bartoloni, è avvenuto il passaggio di consegna tra il colonnello Massimo Mazzone e il col. t. SPEF Marco Querqui