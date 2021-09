Garfagnana : pieve fosciana



'Unione Democratica' chiude la campagna elettorale

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:02

I componenti della lista n°2 Unione Democratica di Pieve Fosciana chiuderà la propria campagna elettorale venerdì 1 ottobre alle 18 in Piazza Roma.

Saranno presenti oltre ai candidati e al candidato sindaco Francesco Angelini molti esponenti del centro-sinistra che in questo periodo sono peraltro stati vicini e presenti: il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, il senatore Andrea Marcucci, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente della provincia di Lucca Menesini, il consigliere regionale Mario Puppa e molti sindaci della valle.



Afferma il candidato sindaco: “Avere una squadra, oltre a quella che è pronta a continuare a governare il nostro comune, che è presente nelle maggioranze amministrative di tutte le istituzioni dell’Unione comuni, alla provincia, alla regione, al governo nazionale, ci rassicura per i consigli, le informazioni e gli aiuti che sempre ci hanno fornito e che ancora ci daranno in futuro. Di questo siamo lieti e rassicurati per continuare ad amministrare il nostro comune”.