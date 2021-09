Garfagnana : pieve fosciana



Unione Democratica: "Visita alle terme? Non stravolgiamo la realtà"

venerdì, 3 settembre 2021, 11:00

Il gruppo di Unione Democratica, nuovamente candidato alle amministrative comunali di Pieve Fosciana, interviene in merito alla visita alle 'terme' del candidato a sindaco Iolanda Turriani.



"La candidata a sindaco della destra di Pieve Fosciana, leggiamo dai giornali, ha visitato le “Terme” - esordisce il gruppo -. Le cronache riportano affermazioni sorprendenti. “Il luogo caro ai pievarini scempiato”, ma lo scempio fu compiuto da amministrazioni che la videro tra i banchi della maggioranza. “Io non ho responsabiltà” … e chi altrimenti? Noi eravamo all’opposizione e per tutti quegli anni cercammo di portare argomenti di contrapposizione a quello sciagurato progetto mai completato e mai entrato in funzione. La candidata poi si stupisce “delle quote che ancora la comunità di Pieve deve pagare” per far fronte ai prestiti contratti dalla sua amministrazione e che onoreremo fino al 2034".

"Afferma ancora “sarebbe bello che quel luogo tornasse allo stato stato naturale” - incalza -. Noi sosteniamo invece che sarebbe stato più bello e anche meno costoso se quel luogo fosse stato lasciato allo stato naturale anche perché come si è visto non era idoneo per costruire. La candidata parla di “immobilismo della politica”. Dal 2001 governiamo il nostro Comune con il centro sinistra. Abbiamo portato in quei luoghi e in quella struttura una quantità enorme di persone e di imprese ma nessuno ha creduto a quel progetto. E menomale! Negli ultimi tempi infatti prima si è inclinata verso il lago poi si è spezzata in due tronconi. Siamo primi in una graduatoria regionale che se finanziata ci permetterà di abbatterla e ricreare quell’ambiente naturale auspicato anche dalla candidata".



"Per concludere - termina -, può andar bene il trasformismo e il cambio di casacca che sono questioni personali, ma non tollereremo lo stravolgimento della realtà".