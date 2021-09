Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Difficile trovare candidati, perché non accorpare i comuni?"

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:10

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' rilancia il tema dell'accorpamento dei comuni come via per ovviare alla difficoltà di formare liste di candidati nei vari comuni della Garfagnana.

"Le difficoltà emerse in questi giorni (come anche in un recente passato) in alcuni comuni della Garfagnana per formare liste di candidati per guidare le nostre amministrazioni - esordisce il gruppo - mettono in evidenza il bisogno di avere cittadini capaci di affrontare le sfide per il prossimo futuro".



"Questo ostacolo - continua il gruppo - porta ad una riflessione seria su come affrontare questo problema; come trovare soluzioni adeguate è compito della politica e della società nel suo insieme. Noi crediamo che sia giunto il momento di prendere in seria considerazione la riduzione e l'accorpamento dei comuni come risoluzione utile e rapida per superare e migliorare questa triste realtà. La crisi deve spingere tutti a superare steccati e perplessità, lavorare per un futuro migliore, pensare positivo e sognare una Valle diversa più organizzata e guidata da persone appassionate e competenti a cui sta a cuore il benessere di tutti".

"Questo modesto suggerimento - conclude - è rivolto non solo a coloro che lavorano impegnandosi nelle istituzioni, ma anche alle forze economiche, culturali e sociali. E quindi questo nostro invito speriamo possa essere utile per stimolare un dibattito pacato e necessario per superare questa triste realtà".