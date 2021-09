Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Parcheggio per le bici inutile"

giovedì, 16 settembre 2021, 12:30

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" prende nuovamente di mira l'amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi stavolta sul parcheggio per le bici.



"Un parcheggio per le bici inutile - commenta -, vuoto come la capacità di ammininistrare di questa giunta che ha lo ha pensato, ideato e costruito in un posto a dir poco delocalizzato!"



"Così - afferma - un'idea nata e finanziata per incentivare ed educare i cittadini all'uso della bici, per brevi spostamenti, viene vanificata dall'inadeguatezza di un'amministrazione sempre più evanescente e priva di buon senso".



"Soldi buttati - conclude - come la speranza di coloro che vorrebbero un paese più vivibile e meno invaso da auto sempre più prepotenti e padrone assolute di spazi che potrebbero essere usati per fini migliori. Un'altra occasione persa. L'ennesima".