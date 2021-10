Al via i lavori di efficientamento energetico a Chiozza e Cerageto

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:29

Con una nota, Confesercenti Toscana Nord, esprime la propria posizione alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:09

La stazione di Lucca del soccorso alpino sta intervenendo a Fabbriche di Vergemoli per un cercatore di funghi originario di Pietrasanta che si è procurato un trauma alla caviglia scivolando sul pendio per circa 20 metri. L'uomo era da solo e ha arrestato la caduta contro un albero

mercoledì, 13 ottobre 2021, 10:54

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Aree Interne, e Diego Petrucci

mercoledì, 13 ottobre 2021, 09:43

Per difendere il diritto costituzionale al lavoro, quattro membri dell’esecutivo nazionale dei Cobas scuola si fanno sospendere, contrari all’obbligo di green pass a scuola e favorevoli invece alla vaccinazione volontaria, così come ai test gratuiti e a presidi sanitari nelle scuole per valutare l’andamento della pandemia

mercoledì, 13 ottobre 2021, 08:30

L’antico mulino di Fabbriche di Vallico, edificio storico con i suoi 300 anni di vita, torna a risplendere di nuova vita e rinnovata attività grazie alla sinergia tra pubblico e privato, tra amministrazione comunale e la Cooperativa di Comunità insieme ai nuovi gestori, Stefano Pioli e la sua famiglia

martedì, 12 ottobre 2021, 21:55

Il 29 settembre è stato sottoscritto un protocollo di intesa contenente misure finalizzate alla difesa del potere di acquisto dei pensionati, dei lavoratori dipendenti e delle famiglie a basso reddito per l’anno 2021/2022