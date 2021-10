Garfagnana



Ancora disagi per gli studenti dell'alta Garfagnana

sabato, 16 ottobre 2021, 16:40

I pendolari della linea Lucca-Aulla, e in particolare dei comuni di Piazza al Serchio, Minucciano e della Lunigiana, tornano a segnalare i disagi patiti sulla tratta.



"In assenza di riscontri ufficiali - esordiscono -, dobbiamo ancora una volta segnalare i disagi che da alcune settimane (è non è la prima volta) subiscono gli studenti dell'alta Garfagnana".

"Dopo ai vari ritardi e cancellazioni che nei giorni addietro hanno interessato il treno 19145/46 (Pisa-Aulla Lunigiana) - denunciano -, collegamento fondamentale per gli studenti diretti all'Agrario di Fivizzano e al Liceo Classico di Aulla Lunigiana, ora a subire disservizi sono gli utenti del treno 19151 e del 19147, il primo per due mattine cancellato nella tratta Minucciano-Piazza al Serchio e il secondo cancellato da Piazza al Serchio a Pisa".

"Seppur siano stati predisposti bus sostitutivi - incalzano i pendolari -, evidentemente non è chiara l'orografia del territorio e la collocazione delle stazioni su entrambi i versanti, e che automaticamente i tempi di percorrenza sul trasporto su gomma sono molto più ampi rispetto al trasporto ferroviario".

"Nel silenzio più totale delle istituzioni che ancora ad oggi non hanno risposto alle nostre segnalazioni - concludono -, gli studenti continuano a perdere ore di lezione dopo due anni di didattica a distanza".