Angelini confermato sindaco: "Premiato un lavoro lungo 20 anni"

lunedì, 4 ottobre 2021, 16:50

di simone pierotti

Confermato sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini. Un verdetto netto, in quanto si parla del 75 per cento circa dei voti, contro la candidata opposta Iolanda Turriani.



Le prime parole rilasciate alla Gazzetta: "Sono ovviamente soddisfatto dell'esito del voto - commenta Angelini -. oggi è stato premiato un lavoro lungo 20 anni, di squadra, che parte da lontano. Non a caso, nel gruppo fanno parte figure che erano con noi anche nelle precedenti amministrazioni di Amerino Pieroni e del sottoscritto. Ringrazio quanti hanno contribuito a questo risultato, tutti i candidati consiglieri, i collaboratori e tutti gli elettori".



E sulla squadra: "Al momento nessuna idea sugli assessorati - ha risposto Angelini -, perché il nostro è un team e decideremo insieme". Le prime opere non appena insediato: "Continueremo quello che abbiamo messo in piedi e avviato negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Abbiamo molti progetti già finanziati, in particolare lavoreremo sul lago di Pontecosi, per il quale abbiamo già avuto precise promesse da Enel, e l'area extermale: il nostro progetto è in graduatoria e il nostro comune avrà la possibilità di essere nuovamente finanziato; un altro progetto riguarda il campo sportivo, saranno sicuramente portati a termine i lavori per il nuovo spogliatoio, i lavori per la messa in sicurezza delle strutture, l'impianto di illuminazione e la strada di collegamento. invece, al momento - conclude amaramente -, a causa di un parere negativo da parte del Coni, che ci ha sorpreso negativamente, è sospeso il lavoro per il manto in sintetico al campo".