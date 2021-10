Garfagnana



Angelini: "Poca partecipazione al voto? Non facciamo confusione e allarmismo"

lunedì, 25 ottobre 2021, 18:59

Il sindaco rieletto di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, commenta la percentuae dei votanti nel suo comune, durante le ultime amministrative, rispondendo alle polemiche sull'astensione.



"Poca partecipazione al voto? - incalza il primo cittadino - Dopo il voto delle comunali del 3 e 4 ottobre l'argomento di maggior attenzione fu l'astensione, praticamente la metà degli aventi diritto non avevano partecipato. Ancora maggiore questo dato è salito con il voto del secondo turno del 10 e 11 ottobre".



"Sono stati forniti i numeri, carta canta - afferma Angelini -, la matematica non è un'opinione e via dicendo. Ma se i dati iniziali fossero falsi o male interpretati? Qualcuno griderebbe alla truffa o ai brogli, niente di tutto questo. Parlo naturalmente per il mio comune, siamo 2 mila 300 abitanti ma hanno diritto di voto in 2 mila 650, è possibile? Sì, certamente, perchè il numero complessivo comprende anche gli iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono cittadini che nel tempo hanno ottenuto la cittadinanza italiana in quanto un loro avo, in tempi anche lontani, era emigrato in qualche parte del mondo. Ricevuta la cittadinanza, che ha un iter lungo e complicato, tornano ai loro paese e raramente abbiamo il piacere di rivederli".



"In sintesi - conclude -: quando parliamo di assenteismo vediamo di indicare bene i numeri giusti altrimenti facciamo confusione e allarmismo. Che ci sia disaffezione al voto è certo, ma le percentuali reali sono meno preoccupanti, almeno nel nostro comune che ha superato il 75% che suona molto diverso dal dato ufficiale di poco superiore al 50%: In conclusione, non sappiamo negli altri comuni, non abbiamo i dati reali, ma a Pieve Fosciana l'astensionismo è quello fisiologico".