Apicoltori della Valle del Serchio chiamati a censimento

venerdì, 29 ottobre 2021, 19:15

Una serata per scoprire quanto le origini di Halloween e le tradizioni italiane per la Festa dei morti non siano poi così lontane: è quanto propone il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico per i Giovedì al Museo nell’evento Alle origini di Halloween.

venerdì, 29 ottobre 2021, 11:23

Sono cominciati in questi i giorni i lavori di messa in sicurezza, recupero conservativo e adeguamento sismico del Ponte del Fogliaio, sulla Sp39, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:02

Castagne: raccolto in ripresa (-15%) ma insufficiente per autonomia, buona qualità in Garfagnana per prodotto fresco a farina di neccio Dop

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:02

Da terra e anche dal cielo, sono iniziati oggi i controlli incrociati di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per garantire un servizio elettrico efficiente e continuo sulle aree di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Livorno e Pisa

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:38

Il 7 ottobre 2022 Giuseppe Coltelli e Luciano Braccini compariranno davanti al giudice monocratico accusati entrambi in concorso di molestie e il primo anche anche di lesioni personali nei confronti di Mario Puglia, ex sindaco di Vagli

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:26

Il gruppo d’azione di Potere al Popolo nasce in Mediavalle-Garfagnana per dare forma a un movimento radicato sul territorio