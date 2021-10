Garfagnana



Asl: Andrea Lenzini è il nuovo direttore del dipartimento infermieristico e ostetrico

venerdì, 1 ottobre 2021, 15:25

Da oggi, primo ottobre, Andrea Lenzini è il nuovo responsabile del Dipartimento Infermieristico della ASL Toscana nord ovest.

“Il dott. Lenzini – comunica la direzione della ASL Toscana nord ovest - subentra a Mirco Gregorini, al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e gli auguri per il nuovo compito all’ospedale Meyer di Firenze.

“L’incarico che ricoprirà Andrea Lenzini è particolarmente importante e delicato sia per il numero di persone che operano all’interno del dipartimento, circa 8.000 tra infermieri, ostetriche e OSS, sia per la rilevanza che le professioni infermieristiche rivestono nell’intero sistema sanitario, come tutti i cittadini hanno potuto constatare in questi due anni di pandemia”. “Mi preme ringraziare Andrea Lenzini – conclude la direzione aziendale - per aver accettato questo impegno nella certezza che la sua professionalità porterà un valore aggiunto all’intero settore”.

Dal 2002 al 2007 Andrea Lenzini ha lavorato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per poi prendere servizio nella ex ASL 5 di Pisa come responsabile infermieristico della Valdera, nel 2013 è stato nominato coordinatore infermieristico aziendale e dal 2021 è diventato direttore dell’Area dipartimentale programmazione e controllo risorse del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche per l’intera ASL Toscana nord ovest.

Oltre all’attività assistenziale, Andrea Lenzini è professore a contratto al corso di laurea in infermieristica e al Master specialistico di primo livello.