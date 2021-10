Garfagnana : gallicano



Auto sbatte contro delle fioriere, poi 'carambola' e finisce contro il muro di una casa

martedì, 12 ottobre 2021, 08:20

di daniele venturini

Nel primo pomeriggio di domenica, verso le 14,30, nella centralissima via Roma di Gallicano, una BMW con all'interno due cittadini stranieri, residenti del posto, per cause a noi sconosciute, è uscita dalla carreggiata ed è andata a sbattere contro delle fioriere nei pressi dell'incrocio con via Palagio.



L'auto, dopo alcune "carambole", è finita contro il muro di una casa alcune decine di metri più avanti. La botta è stata molto forte, si è sentita fino a via della Repubblica. Nell'incidente non sono state coinvolte persone o altre macchine.



In quel tratto di strada, negli ultimi due anni, sono successi altri incidenti, in uno dei quali venne investita una donna. Via Roma è una strada centrale, molto frequentata da pedoni, bambini in bicicletta e mamme con carrozzine che portano a passeggio i loro figli. Domenica, per fortuna, nel momento in cui si è verificato questo incidente, nel tratto di strada in argomento non transitavano persone o auto, altrimenti saremmo a parlare di cose molto più gravi.

Foto della via dove si è verificato incidente