Brucia impianto di verniciatura industriale

martedì, 5 ottobre 2021, 08:28

di andrea cosimini

Incendio ieri sera, intorno allle 21.50, all'interno di un impianto di verniciatura industriale in località Biubbi, a Pieve Fosciana. Un intervento complesso che ha richiesto l'azione dei vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana, con in appoggio una squadra da Lucca e un altro mezzo autobotte.



Le operazioni sono terminate intorno alle 24. La complessità dell'intervento è stata dovuta al fatto che, all'interno della ditta, erano presenti vernici, solventi ed altro materiale delicato. I pompieri del capoluogo hanno provveduto subito a placare le fiamme, poi, con l'aiuto delle squadre di appoggio, hanno effettuato la bonifica dell'area ed espletato i dovuti controlli del caso.



In tutto, 12 gli operatori impegnati nell'intervento. Le indagini sono tuttora aperte per individuare le cause dell'incendio.

