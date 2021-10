Garfagnana



"Camminar mangiando" alla scoperta degli antichi sentieri del lago di Gramolazzo

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:58

Domenica 17 ottobre le comunità di Castagnola e Agliano, frazioni del comune di Minucciano, organizzano un'edizione speciale di Camminar Mangiando, manifestazione che coniuga energia, natura e cibo. L'iniziativa è promossa in collaborazione con Enel Green Power, Amministrazione Comunale di Minucciano e Misericordia di Minucciano.

Si tratta di una suggestiva e saporita passeggiata degustativa lungo gli antichi sentieri in riva al lago di Gramolazzo: ritrovo domenica 17 ottobre, alle ore 10:30, presso Gramolazzo, e partenza per un itinerario alla scoperta dei percorsi naturalistici intorno all'invaso che costituisce anche un'importante riserva idrica ed idroelettrica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con gli impianti Enel Green Power sull'asta del Serchio. Durante la camminata ci sarà modo di degustare piatti tipici stagionali a base di castagne, come polenta, necci, mondine, castagnaccio e biscotti. Ci sarà anche la possibilità di traversata del lago in barca, con tutte le misure di sicurezza ed accompagnatore. In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato alla settimana successiva.

Info e dettagli sull'iniziativa: 335.5411268 Marco - 347.6789855 Sergio dei circoli che organizzano manifestazione. L'evento si svolgerà all'aperto nel rispetto delle norme anticovid e sarà necessario il green pass per accedere alle somministrazioni e ai servizi forniti, come da comunicazione degli organizzatori. Lungo il tragitto verranno fatte tappe tra punti panoramici, chiese e Maestaine, tipiche cappelle e nicchie della Garfagnana, e saranno serviti cibi locali di tradizione paesana. Le partenze verranno scaglionate a gruppi con accompagnatori che daranno tutte le informazioni necessarie. Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccoli.