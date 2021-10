Codice giallo per vento oggi e per temporali dalla nottata di domani

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 21 ottobre 2021, 14:40

Per promuovere le imprese di pesca e acquacoltura sono stati realizzati otto percorsi turistici che collegano la costa all'entroterra: tre in Lunigiana e costa della provincia di Massa-Carrara e tre in Garfagnana e costa Versiliese

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:21

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad intervenire criticamente sulla progettazione del comune prendendo di mira l'amministrazione guidata dal sindaco David Saisi

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:13

Sono infatti 68 gli enti privati senza fine di lucro che hanno ottenuto il contributo nell’ambito del bando “Lavoro + Bene comune”, ideato dalla Fondazione CRL per consentire nuove assunzioni a tempo determinato in un periodo difficile come quello pandemico e post pandemico

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:13

Una perturbazione atlantica, preceduta da aria umida e mite, porterà nella nostra regione piogge sulle zone settentrionali e vento in Appennino, dove, nella giornata di domani, giovedì, sono previste forti raffiche di libeccio in particolare su crinali e zone sottovento

mercoledì, 20 ottobre 2021, 11:46

Ammontano a 9,5 mln di euro le risorse che saranno assegnate entro il mese di ottobre ai Comuni per la realizzazione di 19 interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico

martedì, 19 ottobre 2021, 14:03

15 nuovi casi positivi (da martedì 12 a lunedì 18 ottobre) di cui 4 (pari al 27%) hanno meno di 35 anni: Barga 1, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 6, San Romano in Garfagnana 1,...