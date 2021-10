Garfagnana : gallicano



Colpo al bar Flamingo: entra armato di pistola e scappa con mille euro

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:01

di andrea cosimini

E' entrato con il volto coperto e una pistola in mano, al Caffè Flamingo di Gallicano, e si è diretto subito alla cassa chiedendo di consegnargli i soldi: mille euro.



E' successo ieri notte, erano all'incirca le 00.45, ed all'interno del locale c'erano solo la sorella del titolare e i dipedenti. "Era orario di chiusura - racconta il titolare - e non c'erano più clienti. Io ero andato via da cinque minuti. Per fortuna mi porto sempre via il cassetto, quindi il rapinatore ha potuto portare via solo il fondo cassa. Subito abbiamo chiamato i carabinieri. Il malvivente era già andato via. Era solo".



"Lo spavento è stato grosso - conclude il titolare -. Se si presenta nel tuo esercizio un uomo armato di pistola e spara un colpo, la paura ti prende. Abbiamo visto la fiammata dello sparo dal video".



Le forze dell'ordine sono ora sulle tracce del rapinatore scappato.