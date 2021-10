Garfagnana



Coronavirus, altri tre casi in Valle del Serchio

sabato, 9 ottobre 2021, 11:43

I nuovi casi registrati in Toscana sono 229 su 21.518 test di cui 8.266 tamponi molecolari e 13.252 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,06% (3,1% sulle prime diagnosi).



In provincia di Lucca, oggi (9 ottobre), si registrano 14 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Bagni di Lucca, 1 Castiglione di Garfagnana, 1 Villa Collemandina.



I dati sono stati resi noti questa mattina, in anteprima, dal governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.