Garfagnana



Covid, una classe in quarantena in Valle del Serchio

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:12

Questo l’aggiornamento sulla situazione delle classi attualmente in quarantena nelle scuole delle singole zone dell’Azienda USL Toscana nord ovest (in un territorio ci sono le nuove quarantene e non le attuali):

Apuane e Lunigiana - 6

Lucca - 19

Valle del Serchio - 1

Pisa - 23

Alta Val di Cecina Val d’Era - 10

Livorno - (solo le nuove quarantene e non le attuali complessive) 12

Valli Etrusche - 4

Elba - 0

Versilia - 6.