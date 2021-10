Garfagnana



Dalla Garfagnana a Lucca: "Solidarietà ai portuali triestini, inaccettabile quanto successo"

sabato, 23 ottobre 2021, 18:52

La lotta contro il Green pass continua. Anche oggi, a Lucca, un nutrito gruppo di persone si è riversato in piazza, presso la salita del Caffè delle Mura, per manifestare la propria solidarietà ai portuali di Trieste e a tutti i lavoratori che combattono contro l’ignominia del certificato verde.



"Sono qui perché, da cittadino libero, voglio manifestare tutto il mio dissenso nei confronti dei provvedimenti del governo che purtroppo ha strumentalizzato tutte queste morti per portare avanti un piano che qualcuno comincia a definire 'criminale'". Questa una delle tante voci della piazza. Gli fa eco Erica Zanfabbro: "Sono qui per protestare contro il Green pass che non è uno strumento sanitario per prevenire il contagio Covid-19, ma uno strumento politico per poter controllare eventuali situazioni del cittadino".



Gaia Giuntoli: "Sono qui perchè vorrei che fossero rispettati gli articoli della nostra meravigliosa costituzione, niente di più". E ancora: "Siamo qui nelle piazze - dichiara Simona Fambrini di Matraia - perchè siamo sotto attacco anticostituzionale contro il green pass".



E infine Massimiliano Marchi, rappresentante di 'Liberi cittadini', 'Lucca consapevole', gruppo apartitico, pacifico e apolitico, commenta: "Oggi ci ritroviamo per la quattordicesima manifestazione a Lucca e c'è una grande affluenza. Con noi anche gli amici di 'Valle del Serchio Alternativa', 'Movimento della decrescita felice' e la zona del cuoio. Sabato prossimo saremo a Viareggio a manifestare e domani a Pistoia. Stiamo organizzando un convegno sul disagio e la salute mentale il 13 novembre a Lucca".



"Siamo molto addolorati per quello che è successo nei giorni scorsi - conclude -, lo riteniamo un evento inaccettabile e inconcepibile in una repubblica democratica. Siamo molto solidali con i portuali triestini e con tutti i triestini che si sono ritrovati in quella situazione. Ogni piazza d'Italia deve diventare Trieste perchè questa protesta deve essere capillare su tutto il territorio. Ci dobbiamo risvegliare tutti e in tutte le città. Questa è la cosa più importante".



Foto di Ciprian Gheorghita