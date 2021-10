Garfagnana : san romano in garfagnana



Donne ritrovate a Vibbiana: il ringraziamento del sindaco

domenica, 10 ottobre 2021, 21:20

Raffaella Mariani, sindaco di San Romano in Garfagnana, e l’amministrazione comunale tutta ringraziano sentitamente le persone intervenute nella serata di ieri sabato 9 settembre per l’impegno e la celerità impiegati nel ritrovamento di due cercatrici di funghi abitanti nella frazione di Vibbiana, che avendo perso l’orientamento, non riuscivano a rientrare a casa.



"Il pronto intervento organizzato da Fabio Marovelli, consigliere comunale della frazione e vice presidente del Gruppo Volontario Fortezza, assieme al vigile del fuoco Nicola Todaro e al concittadino Oriano Crudeli - afferma Mariani - è stato molto utile ed efficace. Grazie alla conoscenza dei boschi locali Oriano è riuscito ad individuare la localizzazione delle due donne che sono state raggiunte e ricondotte a casa grazie alla collaborazione degli uomini del soccorso alpino che hanno permesso il recupero in sicurezza data la zona impervia".



"Doveroso - continua il primo cittadino - è anche il ringraziamento verso i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri presenti immediatamente ed il corpo dei vigili del fuoco intervenuti con una squadra da Lucca. Nell’apprensione della prime ore abbiamo trovato aiuto e la disponibilità consueta anche presso il centro di protezione civile dell’Unione Comuni Garfagnana, nella persona del resp. Mauro Giannotti, che era pronto a far intervenire ulteriori squadre qualora le persone disperse non fossero state individuate in breve tempo".



"Tutto questo - conclude Mariani - dimostra che la macchina dei soccorsi, una volta attivata, grazie alla collaborazione e professionalità di più soggetti, funziona in tempi rapidissimi; dalla richiesta di aiuto pervenuta verso le ore 18, le due donne sono state ricondotte presso le loro abitazioni alle ore 21.30 sane ed in buona salute, anche se spaventate. Purtroppo in questo periodo, a seguito di una particolare e notevole nascita di funghi, nella zona della Garfagnana sono presenti molte persone che anche senza avere conoscenza dei luoghi, si recano nei boschi. Da diversi giorni, sono moltissimi gli interventi per il recupero di persone disperse, e purtroppo alcuni di questi si sono conclusi tragicamente. Invitiamo le persone a fare molta attenzione, a muoversi con prudenza, portando con sé il telefono al fine di permetterne, in caso di bisogno, la localizzazione".