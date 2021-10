Garfagnana



È fungo-mania in Garfagnana. I soccorritori: “Troppi incidenti che possono essere evitati"

martedì, 12 ottobre 2021, 12:50

di simone pierotti

I recenti e ripetuti casi di incidenti accorsi a più o meno improvvisati ricercatori di funghi nei boschi della Garfagnana, hanno spinto le autorità a muoversi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica. Questo il senso della conferenza stampa organizzata questa mattina presso la sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana dal presidente Andrea Tagliasacchi insieme ai responsabili del S.A.S.T., sollecitato più che mai in interventi praticamente quotidiani.

“La recente eccezionale nascita dei funghi – ha esordito Tagliasacchi – ha avuto un grande impatto sulla realtà e la ricerca dei funghi è divenuta un fenomeno di massa, ma questo accade tutti gli anni. E’ giusto fare il punto della situazione perché il problema degli incidenti si sta verificando con troppa frequenza e fornire, pertanto, le corrette informazioni al cittadino”.

La parola è passata agli addetti ai lavori del S.A.S.T.: presenti il capo stazione S.A.S.T. di Lucca Davide Barsetti, il medico del S.A.S.T. operativo dott. Alessandro Lanciani e il delegato 17° delegazione Apuana del CNSAS Marco Bertoncini.

“L’impegno dei soccorritori è notevole – hanno spiegato i referenti del S.A.S.T. – e spesso porta via energie per altri interventi ma anche risorse economiche. Riscontriamo problematiche comuni, come la mancanza di orientamento, una preparazione fisica non adeguata, abbigliamento non idoneo, tutte situazioni che con una giusta informazione potrebbero essere evitate”.

“In presenza di una corretta campagna informativa – ha spiegato Barsetti – abbiamo riscontrato che i casi calano considerevolmente. Oggi siamo in presenza di un problema di massa, con almeno dieci interventi negli ultimi giorni, senza considerare quelli che passano dal 112 e vengono risolti dai vigili del fuoco”. La conferenza si è chiusa con l’impegno, da parte dell’Unione dei Comuni, a divulgare una serie di opuscoli e guide già pubblicate in passato e contenenti indicazioni utili per chi cercare funghi in perfetta sicurezza.