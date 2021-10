Garfagnana



Fantozzi (FdI): "Cacciatori in subbuglio, modificare la normativa regionale"

venerdì, 22 ottobre 2021, 11:51

"E' impossibile la contemporaneità tra abbattimenti in selezione e battute di caccia al cinghiale. Una delibera regionale sta provocando una rivolta tra i cacciatori. Con un'interrogazione chiederò alla Regione di modificare la normativa" annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, dopo aver sentito il parere di numerosi cacciatori.



"La contemporaneità può essere valida solo nel momento in cui la caccia è chiusa, mentre quando la caccia è aperta risulta impossibile la presenza dei cacciatori selettori insieme alle squadre di caccia al cinghiale. Si creerebbe un conflitto tra cacciatori. Infatti, se nella stessa zona, nei giorni immediatamente precedenti la battuta di caccia al cinghiale, sono passati i cacciatori di selezione hanno naturalmente spaventato la selvaggina per cui la squadra non trova niente da cacciare" fa notare Fantozzi.