Garfagnana



Farmacie prese d’assalto, è corsa al tampone

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:45

di simone pierotti

Scattato oggi l’obbligo di green pass per i lavoratori: la percentuale dei soggetti vaccinati è alta ma c’è ancora una buon numero di cittadini che, per poter accedere ai rispettivi luoghi di lavoro, dovranno fare il tampone ogni 48 ore. Non era difficile prevedere un aumento di prenotazioni per il tampone rapido nelle farmacie della Valle del Serchio, anche alla luce del numero limitato dei soggetti autorizzati.

A dire il vero il “flusso” dei tamponi non si è mai fermato, iniziato nel corso dell’estate con la ripresa delle varie attività, vuoi per le cerimonie, vuoi per ragioni di turismo, motivazioni alle quali si sono poi aggiunte quelle per i gruppi sportivi e, da settembre, le scuole.

Oggi, giorno uno dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass, abbiamo fatto un giro tra le farmacie della zona per capire l’impatto della nuova legge. Alla farmacia Sodini di Borgo a Mozzano, attorno alle 9, la situazione è relativamente tranquilla, poche persone in coda ma nessuna ressa. Diversa la situazione a Ponte all’Ania, dove abbiamo sentito la farmacia Mollica: “L’impatto della nuova legge? E’ evidente, questa mattina, in poche ore, abbiamo già effettuato 55 tamponi, arriveremo quindi ad un centinaio quotidiano. L’aumento c’è sicuramente, anche se siamo ben testati in quanto a partire dall’estate erano già molte le persone che tutti i giorni richiedevano il servizio, per ragioni di turismo, per esempio i tanti stranieri che visitano questa zona, poi ci sono stati i gruppi sportivi obbligati ad effettuare lo screening prima di iniziare gli allenamenti. In seguito si sono aggiunte le scuole ma è evidente che il boom partirà da adesso: ci stiamo organizzando, anticipando l’orario di apertura del lunedì alle 7, i dipendenti sono saliti da 3 a 4 e siamo molto, come dire, tolleranti e flessibili con gli orari e con chi si presenta con qualche urgenza. Non abbiamo detto di no, per esempio, per un tampone per un rientro a scuola”.

Il costo del tampone è sempre lo stesso? “Certamente – ci rispondono – è quello calmierato dal Governo, non è possibile fare sconti, non sarebbe corretto”. L’agenda degli appuntamenti a che punto è? “Siamo piuttosto impegnati, abbiamo appuntamenti fino a dicembre, qualcuno ha già fissato le proprie date da qui a fine anno”.

Ci spostiamo in Garfagnana e contattiamo il dott. Bernardi della Farmacia Gaddi di Castelnuovo, fin da subito molto attiva per i tamponi rapidi: “L’obbligo di green pass per i lavoratori ha creato, come era prevedibile, una corsa al tampone rapido. La richiesta, già molto importante, è cresciuta e abbiamo già l’agenda piena per i prossimi due mesi. Ci stiamo organizzando per aumentare gli spazi, che già ricoprono praticamente tutti i nostri orari di apertura”. Riuscite ad “accontentare” tutte le richieste? “Sì, per adesso sì, il nostro impegno è massimo e, in caso di particolari necessità, possiamo organizzare screening ad orari particolari”.

Per quanto riguarda il prezzo alla clientela, la risposta è la stessa: “Il prezzo è quello imposto di 15 euro per maggiorenni e 8 euro per i minori di 18 anni, non ci sono sconti né pacchetti, ovviamente, altrimenti si andrebbe contro il senso della legge”.