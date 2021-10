Garfagnana



Funghi: è caccia al porcino in Garfagnana

mercoledì, 6 ottobre 2021, 10:23

di simone pierotti

Con un leggero ritardo, ma anche per quest’anno è partita la stagione della raccolta dei funghi: appena le condizioni climatiche ed atmosferiche sono divenute ideali è iniziata una vera e propria “caccia aperta”. Il termometro, ovviamente, è caratterizzato dai social, in particolare facebook e instagram, che in pochi giorni sono divenuti le vetrine per l’esposizione di questi ambiti “trofei”, i funghi. La Garfagnana e la Media Valle sono zone propizie alla nascita di questi prodotti del sottobosco e, in pochi giorni, è scoppiata una vera e propria “porcino-mania”.

Complice il clima favorevole, la prima uscita per Sabino di Pieve Fosciana, esperto “fungaiolo”, è stata a dir poco eccellente, ben 14 kg. “Devo dire che il periodo è ottimo, ideale per la nascita dei funghi, grazie al clima mite, temperature ideali, e intervalli tra pioggia e sole. Oggi sono tornato dal lavoro e ho effettuato una rapida perlustrazione di circa due ore in una zona che conosco molto bene, trovando ben 14 kg di funghi porcini”. I cercatori di funghi sono considerati figure quasi “epiche”, custodi di segreti mai svelati … è così? “Ovviamente i posti dove crescono non si svelano a nessuno, io conosco tre zone e oggi ne ho perlustrata soltanto una, l’inizio è molto promettente”.

Altro argomento “caldo” è rappresentato dalla sicurezza: lei adotta sistemi particolari per evitare rischi nei suoi giri tra i boschi? “Niente di particolare, perché non mi addentro in zone pericolose, io scelgo la selva, evito i posti ripidi. Ovviamente porto sempre con me il cellulare”.

In Media Valle abbiamo parlato con Maurizio Tognucci di Motrone, frazione montana di Borgo a Mozzano. Per lui la tradizione si tramanda dal padre: “Vivendo in zone molto favorevoli alla nascita dei funghi ed essendo mio padre un esperto fungaiolo, è stato naturale imparare questa arte. Del resto amo molto camminare, anche per molti chilometri tutti i giorni, e quindi unisco l’utile al … dilettevole”. Con Maurizio, che è anche volontario della Misericordia, tocchiamo un argomento delicato, quello della sicurezza: “Mi rivolgo in particolare ai cercatori improvvisati, non addentratevi nella boscaglia, rimanete vicini alle strade, se vi perdete andate sempre a monte e non a valle. Inoltre abbiate sempre rispetto per l’ambiente e il bosco, evitando di rovinare piante e funghi velenosi”.

Raccolta favorevole anche a Sillico, dove i titolari della Locanda Belvedere attendono i loro clienti per piatti a base di funghi freschi. Luigi è l’esperto in materia: “La stagione dei funghi sta entrando nel vivo, da queste parti è partita solo una settimana fa mentre verso Careggine e Molazzana sono più avanti. La mia uscita odierna nelle selve del Sillico hanno prodotto 10 kg di porcini, si può fare meglio”. Ottime prospettive anche nelle altre zone dell’Appennino, e sulle pagine social dei vari ristoranti si mostrano i frutti di queste raccolte: al ristorante Il Ciulè di Castelnovo, come al ristorante Col d’Arciana.