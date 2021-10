Garfagnana



Giannoni e Tamagnini (FdI): "Prime forti perturbazioni in Garfagnana e sono subito disagi!"

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:55

Il consigliere provinciale Riccardo Giannoni e il consigliere comunale Roberto Tamagnini intervengono sulla situazione della sicurezza sulle strade provinciali in Garfagnana. “Una situazione drammatica che dimostra ancora una volta il completo abbandono in qui versano le nostre strade, domenica dopo le violenti perturbazioni la viabilità si è bloccata, là fondovalle e molte strade provinciali “minori” sembravano veri e propri campi di battaglia. La mancanza di manutenzione nel periodo estivo ora si sta facendo sentire, in strade come la SP 71 e la SP 72 dove nella parte alta non è stato effettuato nemmeno un taglio sono cadute molte piante sulla carreggiata, con notevoli rischi per chi transitava”.

“Stesso discorso vale per là Fondovalle dove ormai la vegetazione sta formando una vera e propria “galleria naturale” lungo la carreggiata rischiando con le piogge di cadere su una strada che resta la principale via di comunicazione per la Garfagnana. Una situazione insostenibile, siamo alle porte della brutta stagione e non è possibile ritrovarsi in queste condizioni, perché non si fa più la manutenzione ordinaria delle strade? Ormai la scusa della mancanza di fondi non è più credibile. Purtroppo la verità è che la Garfagnana e la Media Valle del Serchio sono da sempre abbandonate dall’ente Provincia e non solo”.

“Sta arrivando l’inverno e come l’anno scorso siamo completante impreparati e chi pagherà saranno sempre i cittadini che ogni giorno per lavoro e studio devono affrontare dei veri e propri viaggi della speranza”.