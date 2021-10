Garfagnana



Giovedì al Museo: alle origini di Halloween

venerdì, 29 ottobre 2021, 19:15

Una serata per scoprire quanto le origini di Halloween e le tradizioni italiane per la Festa dei morti non siano poi così lontane: è quanto propone il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico per i Giovedì al Museo nell’evento Alle origini di Halloween. La Festa dei morti in Italia: la Basilicata, in programma il 4 novembre alle ore 21.00. L’evento, fruibile in modalità online, è gratuito con obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/giovedinovembre21.

Comincia con questo evento, a cura del Museo, un percorso che si snoderà nel tempo lungo l’immaginario folklorico delle regioni italiane, alla ricerca delle figure e tradizioni locali. Durante questa prima serata saranno presentati alcuni racconti orali conservati nell’Archivio del Museo e provenienti dalla Basilicata, nello specifico da circa una trentina di paesi della montagna lucana, che narrano ciò che la gente diceva succedesse la notte dei morti. Ecco che, nelle parole degli abitanti di un tempo, troviamo le processioni dei morti del purgatorio che si recavano alla messa e l’usanza di mettere alle finestre bacinelle d’acqua e ceri per illuminare loro il cammino, ma anche quella di preparare una tavola imbandita affinché i morti si rifocillassero dopo la lunga marcia. Si racconta anche di come il giorno dopo i bambini andassero di casa in casa cantando per fare la questua e del particolare dono che avevano alcune persone, quelle “schiette”, di vedere i morti in processione.