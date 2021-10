Giuliattini (Fp Cisl): "Sanità, la situazione può diventare esplosiva"

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 30 ottobre 2021, 10:49

Effetto lockdown sui sinistri stradali: nel 2020 calano anche a Lucca gli incidenti, ma la provincia si conferma tra le prime quattro in Toscana per numero di sinistri

venerdì, 29 ottobre 2021, 23:07

Il movimento "Valle del Serchio Alternativa", impegnato nella lotta contro il Green pass, commenta un post apparso sul profilo Facebook del gruppo di minoranza di Gallicano in merito ad un presunto covo di 'no-vax' a Trassilico

venerdì, 29 ottobre 2021, 19:15

Una serata per scoprire quanto le origini di Halloween e le tradizioni italiane per la Festa dei morti non siano poi così lontane: è quanto propone il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico per i Giovedì al Museo nell’evento Alle origini di Halloween.

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:39

La ASL Toscana nord ovest informa tutti gli apicoltori che entro il 31 dicembre, come da normativa regionale (L.R. 21 del 2009), devono comunicare al servizio veterinario il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio

venerdì, 29 ottobre 2021, 11:23

Sono cominciati in questi i giorni i lavori di messa in sicurezza, recupero conservativo e adeguamento sismico del Ponte del Fogliaio, sulla Sp39, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:02

Castagne: raccolto in ripresa (-15%) ma insufficiente per autonomia, buona qualità in Garfagnana per prodotto fresco a farina di neccio Dop