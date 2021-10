Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Grosso masso sulla strada per Gragliana. Giannini: "Aperta a senso unico alternato"

domenica, 3 ottobre 2021, 18:24

di andrea cosimini

Un masso di grosse dimensioni si è distaccato oggi pomeriggio dal versante sopra la strada comunale Fabbriche di Vallico-Gragliana, poco prima del canale dei Forcelli, invadendo gran parte della carreggiata.



Sul posto, immediato il sopralluogo del sindaco Michele Giannini che, constatata l'impossibilità, al momento, di poter ispezionare il versante per valutare eventuali criticità in atto, ha ritenuto opportuno, a tutela della pubblica incolumità, di procedere all'istituzione del senso unico alternato nel tratto interessato dalla caduta.



Intanto, nelle prossime ore, si attendono temporali sulle Apuane e in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico.