Garfagnana



Gruppo micologico: escursione a piedi nei boschi intorno a Sillico

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:29

Una bella passeggiata nei boschi è ciò che ci vuole per lasciare alle spalle la calura estiva e godersi i colori autunnali in tutta pace, magari, perché no, scoprendo anche qualche bel fungo.



La frazione di Pieve Fosciana di Sillico rappresenta sicuramente un ambiente boschivo ideale percorrendo i sentieri del leggendario brigante locale ("il Moro"), diventato famoso in epoca recente, grazie ad una tradizionale festa estiva ambientata nella Sillico cinquecentesca, ma che deve la propria notorietà alle citazioni nelle lettere spedite da Ludovico Ariosto al proprio sovrano durante il proprio mandato di Governatore della Garfagnana (cit. Wikipedia). Il ritrovo è alle 8.30 al parcheggio di Ponte a Moriano dietro il Teatro.



L’escursione, guidata dall'amico Deri Del Barba si svolgerà su un itinerario ad anello dal paese medievale di Sillico (mt. 700) percorrendo il sentiero del "Moro" (CAI n. 3) in discesa verso vecchi metati. Ritorno a Sillico per continuare l'escursione sul sentiero CAI n. 4 per raggiungere l'Eremo e il paese di Capraia. Rientro a Sillico su altra via, tra secolari castagneti. Percorso di circa 10 km. con un dislivello di 300 mt. Salita/discesa e della durata di circa 4 ore e mezzo. Pranzo al sacco.



Referente Anita Notari cell. 346 8517 795. Gradita la conferma di presenza.