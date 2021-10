Garfagnana



Incidente nel centro di Gallicano: identificati conducente e passeggero della Bmw

giovedì, 14 ottobre 2021, 13:51

di daniele venturini

I carabinieri hanno identificato il conducente e il passeggero della Bmw che nel primo pomeriggio di domenica, in via Roma nel centro di Gallicano, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale (leggi qui) che, soltanto per puro caso, non ha avuto conseguenze più gravi. Per fortuna, infatti, non ci sono stati feriti. I militari hanno compiuto gli accertamenti e le analisi del caso, per verificare se il conducente e il passeggero avevano abusato di sostanze alcoliche. Gli esiti saranno comunicati all'autorità giudiziaria.



Questo incidente ha impressionato molto gli abitanti dei via Roma, perché questa strada è molto trafficata da pedoni, biciclette e mamme con i loro bambini. Questi fatti possono portare a lutti e tragedie che potrebbero essere evitati con un maggior controllo e con l'installazione di dossi artificiali, come chiedono i residenti.