Iolanda Turriani: "La nostra sarà un'opposizione attiva"

martedì, 5 ottobre 2021, 08:37

La candidata sindaco di Pieve Fosciana Iolanda Turriani, uscita sconfitta dalla competizione elettorale, si rivolge agli elettori garantendo massima disponibilità per la cittadinanza dai banchi dell'opposizione:



"Con questa lettera aperta - si legge nel comunicato - io e il mio gruppo, vogliamo innanzitutto fare i complimenti al sindaco Francesco Angelini e a tutta la sua giunta per la vittoria. Vogliamo far sapere, che anche da minoranza, saremo a disposizione dei nostri cittadini, e che siamo pronti a dare una mano a far crescere il nostro comune. Porteremo avanti le nostre idee sulle quali avevamo impostato il nostro programma elettorale. La nostra sarà un'opposizione attiva e dettata dal buon senso, pensando sempre al bene del nostro comune, non sarà un'opposizione per partito preso. Da parte del sindaco e della sua maggioranza ci auguriamo che ci sia voglia di collaborare, e che se da parte nostra verranno smosse critiche o verranno portati alla luce problemi, questi non vengano presi come attacchi personali, e non siano affrontati con sentimento di permalosità, noi vogliamo solo il bene del nostro comune".