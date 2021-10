Garfagnana



La minoranza di Minucciano: "Vendita quote della società Migra, cui prodest?"

domenica, 10 ottobre 2021, 19:33

Il gruppo di minoranza di Minucciano torna a parlare dell'annosa vicenda della vendita delle quote di MiGra S.r.l. da parte della maggioranza del comune.



"Il detto latino - esordiscono i consiglieri del gruppo - serve a capire quale sia e a favore di chi il vantaggio di questa operazione dell’attuale maggioranza che, cambiando lo statuto, rende evidente la volontà di cedere quote societarie perdendo in sostanza il controllo che passerebbe al privato, presumibilmente Kerakoll il quale ha già un pacchetto consistente".



"Intanto - chiarisce il gruppo -, c’è da ribadire quello che tutti dovrebbero sapere, cioè che Migra è nata a suo tempo con lo scopo di sgravare le cave di marmo degli scarti di lavorazione che, a seguito di varie leggi e normative, non potevano più essere buttate nei ravaneti. In sostanza le cave sarebbero state costrette a chiudere. Frantumando poi materiale pregiato (carbonato di calcio molto richiesto in diversi ambiti industriali) la società ha avuto il pregio di creare un’economia importante diventando una realtà occupazionale di rilievo per la nostra zona".



"Fin qui tutto bene - incalz ail gruppo - e tanto sono evidenti questi aspetti che proprio per la delicatezza del settore in cui opera il sindaco Ugo Casotti, per comprare le poche quote che servivano per avere la maggioranza e quindi il controllo societario, accese un mutuo di un miliardo e ottocentotrentasei milioni delle vecchie lire che il comune (cioè noi cittadini) stiamo tuttora pagando e che dovremo pagare sino al 31 dicembre 2021. Tale operazione, alla prova dei fatti, si è rivelata intelligente e lungimirante da molti punti di vista, giacché da MiGra il nostro Comune ha avuto e ha molteplici e importanti introiti primo fra tutti quelli derivanti dalla cessione del materiale dei ravaneti alla società Migra stessa poi da Migra attraverso le proprie quote, senza dimenticare l’aspetto occupazionale già citato".



"Perché è fondamentale la maggioranza del comune, cioè del pubblico, in quella società? - spiega la minoranza - Proprio per i motivi suddetti, per l’ambito in cui l’azienda opera e perché altrimenti ci sarebbe il concreto rischio che la rincorsa al business faccia perdere a Migra la visione/vocazione iniziale, cioè quella di supporto all’attività estrattiva con un risvolto anche ambientale di salvaguardia dei nostri splendidi luoghi, diventando invece, un corpo a se stante, dove per fare utile (come giustamente intende e persegue il privato) si cercherebbe di “frantumare” la maggior quantità possibile di marmo".



"Qui - sottolineano i consiglieri di opposizione - serve ricordare quanto avviene in comparti a noi vicini dove per “sfamare” i frantoi diverse cave non producono blocchi per lavorazioni di pregio (o solo in quantità irrisorie) ma vengono tenute aperte e si mangiano montagne allo scopo di alimentare quel business. È quello che vogliamo anche noi? Già Migra si è allontanata dalla sua vocazione iniziale andando parzialmente in tale direzione. Basta guardare cosa è diventata la bellissima Val Serenaia dove una volta attinto tutto il materiale più pregiato dai sovrastanti ravaneti ha lasciato un lago di marmettola depositata ed altri detriti, grande come diversi campi di calcio, il tutto nel cuore delle Apuane. Gli introiti di Migra avrebbero dovuto servire anche compensare e ripristinare quei luoghi e non a lasciare tale devastazione, oltretutto, peggiore dei ravaneti stessi".



"Vorremo sapere dal sindaco e dalla sua maggioranza - conclude il gruppo - quali vantaggi possano derivare da questa operazione ai cittadini che sono i padroni dei monti, dei ravaneti e di quelle quote di Migra che sono di proprietà pubblica? Un inciso... l’attuale maggioranza si vanta di essere collocata politicamente nel centro sinistra che storicamente e culturalmente privilegia l’approccio pubblico all’economia. Stranamente però questa volta, già come nelle amministrazioni passate, diventa più liberista della destra più estrema, mentre strano paradosso quella del sindaco Ugo Casotti che veniva spacciata come giunta di centro destra acquisì le quote per avere la maggioranza mettendo l’interesse dei propri cittadini davanti a tutto. Qualcosa non quadra. Ma si torna per finire alla domanda iniziale: caro sindaco, cui prodest? Chi ci guadagna da questa operazione? Di certo non i cittadini. Magari si otterrà qualche centinaio di migliaio di euro da spendere nell’immediato, dopodiché però si perderanno vantaggi e guadagni futuri. Come insegnava De Gasperi il politico pensa alle prossime elezioni lo statista pensa alle future generazioni. Ma non serve essere degli statisti per capire cosa è meglio per i propri cittadini e il proprio territorio, o forse noi che ci opponiamo a questo, abbiamo una visione limitata e ci sono altri aspetti che ad oggi ci sfuggono..."