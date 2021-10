Garfagnana



La minoranza: "Traffico, Gallicano come il far west"

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:46

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano', tramite la voce dei suoi consiglieri, torna a farsi sentire in merito al traffico nel paese.

"Il mio West - denuncia il gruppo -. Giovani peones in sella ai loro puledri d'acciaio firmati e colorati, veri purosangue, sfrecciano lungo le strade linde e levigate del nostro villaggio impennando le loro bestie sulle zampe anteriori. Carrozze calessi e cavalli legati alle sbarre di legno vetusto davanti ai saloon agli store e farmacie in ordine caotico. Cavalieri con i loro equini corrono liberi e impuniti".



"Gli sceriffi - incalza il gruppo -, chiusi nei loro uffici, ignorano il tutto. Il governatore in combutta con i padroni del villaggio fa finta di non vedere. I cittadini, in attesa dell'arrivo di un Clint Eastwood che metta ordine, chiusi in casa impauriti ad imprecare contro un destino ingiusto e crudele".

"Questo non è la trama di un film ma Gallicano e il suo traffico" conclude.